Певец Сергей Лазарев выступил с неожиданным заявлением после встречи с фигуристкой Алиной Загитовой

Российский исполнитель Сергей Лазарев выступил с неожиданным признанием по поводу своего увлечения. Об этом он рассказал после встречи с фигуристкой Алиной Загитовой. Информацией поделился портал Sport24.ru.
Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля. Музыкант заявил, что очень интересуется фигурным катанием. Он пожелал всем спортсменам побед и подчеркнул, что все неудачи исчезнут перед лицом истинных талантов.
«Я безумно люблю фигурное катание. И слежу за всеми соревнованиями», — с уверенностью указал Лазарев.
Прежде певица Алсу раскрыла информацию о том, с какого возраста она увлекается уколами красоты.