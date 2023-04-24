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Певец Сергей Лазарев выступил с неожиданным заявлением после встречи с фигуристкой Алиной Загитовой

Общество
Певец Сергей Лазарев выступил с неожиданным заявлением после встречи с фигуристкой Алиной Загитовой

Российский исполнитель Сергей Лазарев выступил с неожиданным признанием по поводу своего увлечения. Об этом он рассказал после встречи с фигуристкой Алиной Загитовой. Информацией поделился портал Sport24.ru.

Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля. Музыкант заявил, что очень интересуется фигурным катанием. Он пожелал всем спортсменам побед и подчеркнул, что все неудачи исчезнут перед лицом истинных талантов.

«Я безумно люблю фигурное катание. И слежу за всеми соревнованиями», — с уверенностью указал Лазарев.

Прежде певица Алсу раскрыла информацию о том, с какого возраста она увлекается уколами красоты.
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