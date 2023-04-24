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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ уже полтора часа обстреливают Запорожье

Происшествия
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ уже полтора часа обстреливают Запорожье

Вооруженные силы Украины уже 1,5 часа ведут массированный обстрел нескольких сел в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Эксперт сообщил, что под артобстрел ВСУ попал город Каменка Днепровская, а также села Великая Знаменка и Водяное. Атака ведется с помощью орудий калибра 152 миллиметра.

Рогов сообщил, что на данный момент есть информация о двадцати прилетах. Сообщения о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее бойцы вооруженных сил Украины выпустили 20 снарядов из РСЗО по Донецку. По состоянию на 15:15 по населенному пункту выпущено двадцать ракет.
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