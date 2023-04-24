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«Продолжает спотыкаться»: В США признали, что американцы не хотят видеть Байдена в бюллетенях

Политика
«Продолжает спотыкаться»: В США признали, что американцы не хотят видеть Байдена в бюллетенях

Возраст президента США Джо Байдена вызвал опасения среди американских избирателей. Даже сторонники Демпартии не хотят видеть его в бюллетенях на грядущих выборах главы Соединенных Штатов, пишет газета The New York Times.

Электорат в США учитывает, что при завершении потенциального второго срока Байдену будет уже 86 лет. Это насторожило американцев и спровоцировало сомнения, насколько политик будет эффективным.

Журналисты также обратили внимание, что нынешний президент США «продолжает спотыкаться о слова в своих публичных выступлениях». Он уже близок к границе ожидаемой продолжительности жизни, говорится в материале.

Представители Республиканской партии США намерены запустить онлайн-портал с проверкой достоверности слов Байдена. Соответствующей информацией поделился телеканал Fox News.
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