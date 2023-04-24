Политолог Виталий Кулик: у партнеров нет ответных инструментов на выход РФ из «зерновой сделки»

Как заявил накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, тотальный запрет на экспорт товаров в Россию со стороны G7 приведет к жестким ответным мерам. Среди них — прекращение «зерновой сделки» и полный запрет на экспорт из России в страны G7. Как считает политолог Виталий Кулик, в отношении украинского зерна интересы Москвы и восточных европейцев ситуационно совпали.
Если страны G7 введут полный запрет на экспорт товаров в Россию, то Москва ответит прекращением импорта товаров по наиболее чувствительным для G7 категориям, а «зерновая сделка» точно будет завершена, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в РФ прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится «зерновая сделка» и многое другое, в чем они нуждаются. Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему», — считает Медведев.
Напомним, «зерновое соглашение» было заключено между Россией, Турцией, Украиной и ООН в июле 2022-го. Часть договоренностей касается вывоза с Украины зерна, другая часть — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Последнюю часть до сих пор полностью саботировали западные страховые и транспортные компании. В последний раз Россия продлила сделку на 60 дней, ее срок истечет 18 мая.
О том, что в G7 обсуждают идею ввести почти полный запрет на экспорт товаров в Россию, ранее сообщили западные информагентства. По их данным, такую возможность рассматривают ключевые союзники Украины во главе с США. Источники рассказали, что эта идея обсуждается в преддверие майского саммита G7 в Японии, а к ее реализации хотят привлечь ЕС. Этот механизм может перевернуть действующий режим санкций. Сейчас под запретом — поставки в РФ подсанкционных товаров, а обсуждаемый G7 подход предполагает запрет на экспорт любых товаров по умолчанию.
Как сообщил политический аналитик Виталий Кулик, в случае с украинским зерном ситуативно совпали интересы России и ряда восточноевропейских стран.
«Позиция России по «зерновой сделке» чудесным образом совпала с действиями западных «партнеров» Украины — Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и других стран ЕС, которые полностью остановили ввоз зерна и других продуктов с Украины на свою территорию. А Польша вообще запретила даже транзит украинской продукции. При этом украинское Минагрополитики приложило массу усилий, чтобы избежать запрета на экспорт зерна. В начале апреля оно даже якобы согласовало с Варшавой четыре вида зерна, которые должны были по-прежнему поставляться через Польшу. Но в итоге вышел полный запрет. Далее пошла цепная реакция – Венгрия, Словакия, Румыния и т. д. Думаю, что ряд других стран ЕС вскоре также введут ограничения на украинскую агропродукцию», — указал аналитик в беседе с корреспондентом ФАН.
Кулик считает, что Киеву трудно было этого избежать, так как Украина явно перенасытила европейский рынок.
«В этом есть недоработка самих украинцев, а также отсутствие единой политики ЕС в области продовольственной безопасности. Эта ситуация тут же получила проекцию на Черноморский зерновой коридор. Частичное блокирование российскими инспекторами морских путей экспорта с Украины совпало по времени с европейскими ограничениями на транспортировку украинского зерна по суше. Что касается выхода Москвы из «зерновой сделки», то у европейцев нет адекватного ответа на такие действия РФ. Инструментарий таких игроков, как ООН и Турция, тоже не настолько широк, чтобы не допустить потенциальной «зерновой блокады» Украины», — подчеркнул эксперт.
Напомним, на днях Россия заблокировала инспекцию судов-зерновозов в территориальных водах Турции. Параллельно с этим экспорт украинского зерна и продовольствия начали блокировать Польша, Венгрия, Словакия и Болгария.
«Россия не упускает случая лишний раз экономически надавить на Киев, понимая, что тут можно сыграть на принуждение Украины к выгодным для себя условиям. РФ синхронизировала остановку морского «зернового коридора» с ограничениями, которые ввели против украинского экспорта ряд стран ЕС. Если есть благоприятная ситуация, позволяющая надавить на Киев, то Москва охотно этим пользуется», — пояснил Виталий Кулик.
Он признал, что протесты против украинской продукции Польше, Венгрии и Словакии возникли не на пустом месте.
«Безусловно, запреты европейцев создали огромные проблемы для Киева, а выход РФ из «зерновой сделки» сделает их катастрофическими. Почти половина всего украинского экспорта сейчас — это сельхозпродукция. И если остановить этот поток, страна понесет огромные потери. Сейчас у Украины остались, фактически, лишь южные коридоры, по которым она еще может поставлять свои продукты в Европу, а через нее — в другие страны. Если закроются и они — это будет настоящая беда для Киева. По идее, руководство ЕС могло бы сформировать общую позицию по этому вопросу, и выработать механизмы недопущения блокады. Но у европейцев сейчас хватает собственных проблем, в том числе, в области продовольственной безопасности», — отметил эксперт.
По мнению Кулика, в России прекрасно понимают всю шаткость положения Киева, поэтому угроза выхода Москвы из «зерновой сделки» более чем реальна.
Напомним, по данным Financial Times, европейские чиновники считают, что санкции против России достигли своего предела. Они пока не коснулись тех областей, которые критически важны для одной или нескольких стран-членов ЕС, а потому новые ограничения могут быть встречены вето, рассказали источники в Брюсселе.