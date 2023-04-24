Политолог Виталий Кулик: у партнеров нет ответных инструментов на выход РФ из «зерновой сделки»

О том, что в G7 обсуждают идею ввести почти полный запрет на экспорт товаров в Россию, ранее сообщили западные информагентства. По их данным, такую возможность рассматривают ключевые союзники Украины во главе с США. Источники рассказали, что эта идея обсуждается в преддверие майского саммита G7 в Японии, а к ее реализации хотят привлечь ЕС. Этот механизм может перевернуть действующий режим санкций. Сейчас под запретом — поставки в РФ подсанкционных товаров, а обсуждаемый G7 подход предполагает запрет на экспорт любых товаров по умолчанию.