МИД Болгарии обвинил посла РФ Митрофанову во вмешательстве во внутренние дела страны

Слова посла России в Софии Элеоноры Митрофановой о партии «Возрождение» являются вмешательством в дела Болгарии, заявили в МИД страны.
Ранее Митрофанова в интервью болгарскому журналисту сказала, что поддерживает позицию партии «Возрождение». По ее словам, члены этой партии заботятся об интересах своей страны. В МИД Болгарии назвали неуместным комментарий российского посла на внутриполитическую тему.
«Болгарская сторона расценивает сказанное как попытку вмешательства во внутренние дела страны и в этом смысле противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее «Национальная Служба Новостей» сообщила, что главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдавию из-за попытки вмешаться в местные выборы.