МИД Болгарии обвинил посла РФ Митрофанову во вмешательстве во внутренние дела страны

Ранее Митрофанова в интервью болгарскому журналисту сказала, что поддерживает позицию партии «Возрождение». По ее словам, члены этой партии заботятся об интересах своей страны. В МИД Болгарии назвали неуместным комментарий российского посла на внутриполитическую тему.