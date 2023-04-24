Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Евгений Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» армией добра и справедливости

Общество
Евгений Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» армией добра и справедливости

ЧВК «Вагнер» является армией добра и справедливости, которая спасает бойцов от вредных привычек. Об этом заявил ее основатель Евгений Пригожин, комментируя появление рекламы набора в «оркестр» в Московской области.

Редакция «МосНьюс» проанализировала сообщения, присланные жителями Подмосковья, и выяснила, что соответствующие рекламные баннеры стали замечать в МФЦ и центрах занятости. Бизнесмен подтвердил эту информацию.

«Да, действительно, ведь ЧВК «Вагнер» — это армия добра и справедливости. Спасаем от банкротства, от сварливой тещи и от любых вредных привычек. Парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер»», — призвал он в аудиосообщении, которым поделилась его пресс-служба.

Ранее Евгений Пригожин раскритиковал власти ряда регионов в попытках навредить патриотическим ходам. По его словам, многие субъекты РФ активно содействуют набору бойцов в ЧВК «Вагнер», в отличие от Ярославской области и Петербурга.
пригожин чвк вагнер реклама
Военкоры ФАН