Евгений Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» армией добра и справедливости

ЧВК «Вагнер» является армией добра и справедливости, которая спасает бойцов от вредных привычек. Об этом заявил ее основатель Евгений Пригожин, комментируя появление рекламы набора в «оркестр» в Московской области.
Редакция «МосНьюс» проанализировала сообщения, присланные жителями Подмосковья, и выяснила, что соответствующие рекламные баннеры стали замечать в МФЦ и центрах занятости. Бизнесмен подтвердил эту информацию.
«Да, действительно, ведь ЧВК «Вагнер» — это армия добра и справедливости. Спасаем от банкротства, от сварливой тещи и от любых вредных привычек. Парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер»», — призвал он в аудиосообщении, которым поделилась его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин раскритиковал власти ряда регионов в попытках навредить патриотическим ходам. По его словам, многие субъекты РФ активно содействуют набору бойцов в ЧВК «Вагнер», в отличие от Ярославской области и Петербурга.