МИД: Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН из США в более нейтральное место

Россия выступает за перенос штаб-квартиры ООН в более нейтральное место с политической точки зрения. Такое заявление сделал Петр Ильичев, возглавляющий департамент международных организаций внешнеполитического ведомства страны.
По словам дипломата, наиболее предпочтительными вариантами являются Женева или Вена. Однако из-за финансовых трудностей, которые могут возникнуть при «переезде», многие страны-участницы ООН не хотят покидать Соединенные Штаты.
«Там очень много причин, в том числе у них есть уже недвижимость, им тяжело иметь два представительства, поэтому у них все в Нью-Йорке», — пояснил представитель МИД РФ.
Ранее с похожим предложением выступил депутат Государственной думы Сергей Миронов. Однако, как он отметил, штаб-квартиру ООН необходимо разместить в одном из государств БРИКС.