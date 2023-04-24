Стали известны подробности смерти дочери музыканта Константина Кинчева

Журналисты ФАН узнали подробности кончины приемной дочери музыканта Константина Кинчева продюсера Марии Кинчевой-Панфиловой. Выяснилось, что к трагическому уходу привели осложнения, связанные с COVID-19.
По данным источников, у женщины остановилось сердце. Работа этого органа была затруднена, так как ранее организм перенес коронавирус. Инцидент произошел несколько дней назад.
На момент смерти Кинчевой-Панфиловой было тридцать шесть лет. У нее остался двенадцатилетний сын. По предварительной информации, ее отпевание прошло в храме Трех святителей на Кулишах.
Ранее сообщалось, что для близких людей утрата стала потрясением. Они подчеркивали, что дочь известного музыканта была очень верующим человеком — она не злоупотребляла алкоголем.