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Стали известны подробности смерти дочери музыканта Константина Кинчева

Общество
Стали известны подробности смерти дочери музыканта Константина Кинчева

Журналисты ФАН узнали подробности кончины приемной дочери музыканта Константина Кинчева продюсера Марии Кинчевой-Панфиловой. Выяснилось, что к трагическому уходу привели осложнения, связанные с COVID-19.

По данным источников, у женщины остановилось сердце. Работа этого органа была затруднена, так как ранее организм перенес коронавирус. Инцидент произошел несколько дней назад.

На момент смерти Кинчевой-Панфиловой было тридцать шесть лет. У нее остался двенадцатилетний сын. По предварительной информации, ее отпевание прошло в храме Трех святителей на Кулишах.

Ранее сообщалось, что для близких людей утрата стала потрясением. Они подчеркивали, что дочь известного музыканта была очень верующим человеком — она не злоупотребляла алкоголем.
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