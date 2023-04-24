Газета Politico сравнила предупреждение из США Зеленскому и экс-главе Афганистана Гани

Президент Украины Владимир Зеленский получил предупреждение, похожее на то, что получил незадолго до падения Кабула экс-президент Афганистана Ашраф Гани. Об этом сообщает издание Politico.
Согласно статье, официальные лица США проинформировали Украину об опасностях завышенных амбиций и растягивания ее войск в тонкую линию. Аналогичное предупреждение сделал президент США Джо Байден бывшему президенту Афганистана, когда «Талибан»✱ (террористическая организация, запрещена в РФ) продвигался по стране во время вывода американских войск в 2021 году.
В США при этом признают, что киевский режим вряд ли отступится. Генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова в беседе с изданием отметила, что данная ситуация на Украине воспринимается как единственная и последняя возможность показать, что она может победить, — это не соответствует реальности.
Ранее Зеленский отобрал десять «кураторов контрнаступления». Об этом информирует «Царьград».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация