Газета Politico сравнила предупреждение из США Зеленскому и экс-главе Афганистана Гани

В США при этом признают, что киевский режим вряд ли отступится. Генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова в беседе с изданием отметила, что данная ситуация на Украине воспринимается как единственная и последняя возможность показать, что она может победить, — это не соответствует реальности.