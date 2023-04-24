Власти Украины планируют внести в свои санкционные списки еще 16 тысяч фамилий

Санкционные списки Украины могут пополнить еще 16 тысяч человек. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Ведомство отмечает, что подобные меры могут поспособствовать в противостоянии России. На данный момент в списки уже были внесены девять тысяч человек.
«В настоящее время база содержит 9 тысячи 37 подсанкционных лиц и 16702 потенциально подсанкционных и регулярно обновляется», — говорится в сообщении,
Представленный в прошлом году список Ермака-Макфола включал в себя 12 тысяч человек, против кого планировалось ввести санкции. По мнению составителей данного перечня, особого внимания заслуживали представители крупного бизнеса, которым удалось избежать санкций.
Ранее стало известно, что власти Польши готовят санкции против нефтепровода «Дружба». Отмечается, что Варшава намерена ввести запрет на поставки российской нефти по северному участку трубопровода.