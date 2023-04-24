Западные СМИ: Белый дом готовится к критике США в случае неудачного наступления Украины

В США предположили неудачу нового украинского наступления, Вашингтон готовится к внутренней и внешней критике. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, если ожидания от контрнаступления Украины не будут оправданы, то критики внутри США и зарубежные союзники из Североатлантического альянса будут утверждать, что Вашингтон потерпел неудачу.
Источник сообщает, что так называемые «голуби» будут говорить о том, что виной всему будут поставки оружия украинской стороны из Соединенных Штатов, вместо переговоров о мире. «Ястребы» будут заявлять, что Минобороны не передало Киеву все, что тот требовал, в том числе истребители и дальнобойные ракеты.Неминуемо возникнет вопрос о завершении боевых действий путем переговоров.
Ранее в США признали, Вашингтон хочет быть уверен в том, что наступление Украины будет успешно. Американская сторона утверждает, что решение по этим вопросам остается за президентом Украины Владимиром Зеленским.