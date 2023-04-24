Западные СМИ: Белый дом готовится к критике США в случае неудачного наступления Украины

Источник сообщает, что так называемые «голуби» будут говорить о том, что виной всему будут поставки оружия украинской стороны из Соединенных Штатов, вместо переговоров о мире. «Ястребы» будут заявлять, что Минобороны не передало Киеву все, что тот требовал, в том числе истребители и дальнобойные ракеты.Неминуемо возникнет вопрос о завершении боевых действий путем переговоров.