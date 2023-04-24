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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Эстонии Каей Каллас

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Эстонии Каей Каллас

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел официальный диалог с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Соответствующей информацией украинский лидер поделился в своем Telegram-канале.

Об этом он написал 24 апреля, в понедельник. Зеленский счел прошедшие переговоры содержательными. Западные государства-партнеры Киева должны как можно быстрее предоставить стране военную помощь, напомнил украинский лидер в ходе разговора. В ходе мероприятия политики также обсудили весь комплекс актуальных вопросов в рамках вооруженного противостояния.

Прежде сообщалось, что Соединенные Штаты Америки осудили инициативу французского президента Эммануэля Макрона по мирному диалогу Москвы и Киева.
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