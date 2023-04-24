Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Эстонии Каей Каллас

Об этом он написал 24 апреля, в понедельник. Зеленский счел прошедшие переговоры содержательными. Западные государства-партнеры Киева должны как можно быстрее предоставить стране военную помощь, напомнил украинский лидер в ходе разговора. В ходе мероприятия политики также обсудили весь комплекс актуальных вопросов в рамках вооруженного противостояния.