Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев побывал на фронте и остался под большим впечатлением от вновь пребывающей техники. Также его поразило настроение солдат, более спокойных и уверенных. Об этом сообщает SM News.
Владимир Соловьев побывал в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории бывшей Украинской ССР. Он наблюдал, как выкапываются новые траншеи, завозятся новые бетонные укрепления. Так строились целые укрепрайоны, причем профессионально и со всей серьезностью, отмечает журналист.
«Мне понравилось, что на фронте появились в достаточном количестве новые типы техники. И, когда едешь, видишь, что она идет, идет и идет. Уже там и "Пенициллин" заработал», — вспоминает Соловьев.
Оказывается, российский комплекс артиллерийской разведки стал предметом гордости также и для полковника-артиллериста, которого называют «Богом войны». Еще одним поводом для восхищения в зоне СВО стали российские военные. Журналист остался под впечатлением от их боевого духа и решимости. По его мнению, ребята стали более спокойными и уверенными – уже не те, что 4-5 месяцев назад.
Ранее российская артиллерия нанесла ошеломляющий удар по позициям ВСУ. Были уничтожены понтонная переправа и два склада боеприпасов врага на Лисичанском направлении