Оказывается, российский комплекс артиллерийской разведки стал предметом гордости также и для полковника-артиллериста, которого называют «Богом войны». Еще одним поводом для восхищения в зоне СВО стали российские военные. Журналист остался под впечатлением от их боевого духа и решимости. По его мнению, ребята стали более спокойными и уверенными – уже не те, что 4-5 месяцев назад.