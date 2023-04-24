Дорога на кладбище в Омской области закончилась масштабной дракой

Как сообщает издание «Подъем», в ГУ МВД сообщили детали инцидента. По данным правоохранителей, после случившегося никто не обращался за медицинской помощью. Однако в органах ситуацию взяли на контроль. Основываясь на данных из социальных сетей, они выяснят все обстоятельства.