Дорога на кладбище в Омской области закончилась масштабной дракой

Жители деревни Приветная Омской области подрались на кладбище. Очевидны, комментируя данную ситуацию, сделали акцент на том, что водители «не поделили дорогу».
Во время потасовки одного из мужчин повалили на землю. Стоящие рядом женщины попытались разнять дерущихся участников. На данный момент неизвестно, насколько сильными оказались травмы фигурантов.
Как сообщает издание «Подъем», в ГУ МВД сообщили детали инцидента. По данным правоохранителей, после случившегося никто не обращался за медицинской помощью. Однако в органах ситуацию взяли на контроль. Основываясь на данных из социальных сетей, они выяснят все обстоятельства.
Ранее женщина с топором из Тверской области также стала причиной паники. Она зашла в магазин, и, схватив оружие, полезла в драку с кассиром.