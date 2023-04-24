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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Ясные Зори со стороны ВСУ

Происшествия
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Ясные Зори со стороны ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале сообщил о том, что село Ясные Зори подверглось обстрелу Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Украинские военные обстреляли село Ясные Зори Белгородского района. Из-за этого нападения в селе повредились окна одного частного дома и здания предприятия. Также оборвалась линия электропередач. Информации о пострадавших не поступало.

К местам, попавшим под обстрел, прибыли службы аварийного и оперативного реагирования. На данный момент они ликвидируют последствия случившегося.

Ранее Гладков сообщал о том, что в хуторе Мухин в Шебекинском городском округе произошел обстрел со стороны военных из Украины. Повреждения получили два частных домовладения, одна хозяйственная постройка и один легковой автомобиль.
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