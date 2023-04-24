Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Ясные Зори со стороны ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале сообщил о том, что село Ясные Зори подверглось обстрелу Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Украинские военные обстреляли село Ясные Зори Белгородского района. Из-за этого нападения в селе повредились окна одного частного дома и здания предприятия. Также оборвалась линия электропередач. Информации о пострадавших не поступало.
К местам, попавшим под обстрел, прибыли службы аварийного и оперативного реагирования. На данный момент они ликвидируют последствия случившегося.
Ранее Гладков сообщал о том, что в хуторе Мухин в Шебекинском городском округе произошел обстрел со стороны военных из Украины. Повреждения получили два частных домовладения, одна хозяйственная постройка и один легковой автомобиль.