Посол РФ в ЦАР провел рабочую встречу с министром юстиции республики

В рамках прошедших переговоров чиновники обсудили вопросы перспектив двухстороннего сотрудничества в преддверии международного юридического форума, который состоится в мае в Санкт-Петербурге. Кроме того, политики рассмотрели ряд актуальных вопросов взаимодействия Москвы и Банги.