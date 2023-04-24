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Посол РФ в ЦАР провел рабочую встречу с министром юстиции республики

Весь мир
Посол РФ в ЦАР провел рабочую встречу с министром юстиции республики

Банги, 24 апреля. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов встретился с министром юстиции Центральноафриканской Республики Арно Джубайе Абазеном.

В рамках прошедших переговоров чиновники обсудили вопросы перспектив двухстороннего сотрудничества в преддверии международного юридического форума, который состоится в мае в Санкт-Петербурге. Кроме того, политики рассмотрели ряд актуальных вопросов взаимодействия Москвы и Банги.

Ранее Бикантов рассказал о приоритетных направлениях развития отношений России и Центральноафриканской Республики. Среди важнейших отраслей оказались экономика, сельское хозяйство, энергетика.

Кроме того, российский дипломат встретился с главой дипмиссии ЮАР Уильямом Уайтхедом. В ходе беседы стороны затронули тему стабильности в южноафриканском регионе и укрепления партнерства в сфере безопасности.
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