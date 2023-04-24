Военный эксперт Риттер объяснил, при каком раскладе Киеву придется «тушить свет» с контрнаступлением

Уровень зависимости контрнаступления ВСУ от поставок западного оружия киевскому режиму оценил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По словам аналитика, украинские официальные лица рассчитывают убедить НАТО предоставить «критическую мощь» в рамках саммита Альянса, запланированного на июль. Речь идет о требуемых Киевом истребителях F-16 и ракетах ATACMS.
Однако Риттер убежден, что июль — это «слишком поздний» срок для контрнаступления ВСУ. Схожее мнение он выразил по получению Киевом западных типов вооружений к августу.
«Теперь мы знаем, что Украина не получит этот материал, этот столь необходимый материал до августа, что означает, что все, тушите свет», — подчеркнул экс-офицер разведки США.
Американское издание Economist ранее сообщило, что в ближайшие несколько недель может решиться судьба Украины. Исход контрнаступления повлияет не только на будущее киевского режима, но и на политические процессы в европейском пространстве.