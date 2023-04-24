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Президент ЦАР принял участие в турнире по дуатлону в Дамаре

Весь мир
Президент ЦАР принял участие в турнире по дуатлону в Дамаре

Банги, 24 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера вместе с женой Тиной Туадера приняли участие в турнире по дуатлону.

В международном соревновании они состязались со спортсменами Нигера, Камеруна, Чада, Бенина и Кот-д'Ивуара. Наряду с главой Центральноафриканской Республики в борьбу вступили также и другие высокопоставленные чиновники страны.

Проведение спортивного мероприятия свидетельствует об окончательном восстановлении мира в ЦАР. Это подтверждают и предшествующие события, такие как присутствие президента в центральной мечети на праздновании Рамадана и открытие мусульманского прихода.

Ранее в Центральноафриканской Республике прошли торжественные мероприятия по случаю седьмой годовщины правления Фостен-Арканжа Туадера. Глава государства встретился с соотечественниками и выразил свою признательность за оказанное доверие.

Позднее президент поздравил всех христиан республики с Пасхой. Традиционно этот день в ЦАР является государственным праздником.
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