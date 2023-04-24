Эксперт Илья Каленков рассказал, как ставка на зеленую энергетику привела к кризису в Европе

Генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему Европа будет вынуждена вернуться к практике строительства АЭС, чтобы обеспечивать возрастающие потребности в электроэнергии.
Английское издание The Telegraph пишет, что энергетическая политика Британии, сделавшая ставку на зеленую энергетику, потерпела крах. Страна не сможет добиться нулевых выбросов к 2050 году, а напротив, будет увеличивать потребление угля и нефти. При этом в Германии закрывают последние три, еще работавшие, АЭС.
Отказ европейских стран от АЭС эксперт объясняет потерей компетенций европейскими компаниями в их строительстве. По его словам, даже Франция, которая считалась наиболее продвинутой в этой сфере страной, утеряла компетенцию строительства энергоблоков и изготовления нового оборудования. Свидетельством этому эксперт называет длительное строительство французами новой атомной станции в Финляндии.
«Французы строили АЭС финнам больше 10 лет, при том, что контрактный срок был четыре или пять лет. Сроки ввода этой электростанции были сорваны, потому что французская компания «Framatome» начала строить эту электростанцию после 15-летнего перерыва в строительстве АЭС. Вдруг выяснилось, что они не в состоянии это сделать за те деньги и в те сроки, которые изначально были прописаны в контракте, потому что утрачены компетенции, утрачены поставщики оборудования», — рассказал Илья Каленков.
Такая же проблема у других западных стран, включая Великобританию и США. По словам эксперта, единственная компания, которая может быстро строить АЭС, отвечающие современным требованиям безопасности, это «Росатом». Российская компания, отметил он, обладает всем набором необходимых и научных, и производственных компетенций. Это касается и разработки оборудования, и обеспечения полного ядерного цикла.
«Не случайно сейчас создана такая антиросатомовская коалиция, в которую вошли американцы, англичане, японцы и французы. Ни одна из этих стран на сегодняшний момент не обладает достаточным набором компетенций в строительстве атомных электростанций, чтобы конкурировать с «Росатомом», — заявил Илья Каленков.
Но конкурировать западным странам с «Росатомом» будет не просто. По словам эксперта, за время, пока Запад лелеял планы жить энергией ветра и солнца, российская компания сделала существенный рывок в развитии атомных технологий. Например, «Росатом» создал реактор на быстрых нейтронах БРЭСТ, который фактически замыкает ядерный цикл. Если в обычных реакторах ядерное топливо, выработав свою активную часть, подлежит утилизации и хранению, то в реакторе БРЭСТ это топливо после определенной обработки может быть загружено снова.
«Таким образом фундаментальная претензия экологов к атомной энергетике, что она производит ядерные отходы и потом не знает, как их утилизировать, снимается», — отметил Илья Каленков.
Новый российский ядерный реактор к тому же безопасен. По словам эксперта, в обычных реакторах теплоносителем является вода, а в реакторах на быстрых нейтронах в качестве теплоносителя раньше применялся жидкий натрий, что было очень опасно. В реакторе БРЭСТ применен металлический свинцово-висмутовый теплоноситель, который безопасен.
Усилил систему безопасности АЭС «Росатом» также тем, что внедрил уникальную систему блокирования реактора в случае аварии. Теперь под реактором строится гигантская железобетонная емкость, куда может быть помещена расплавленная активная зона реактора в случае развития опасной ситуации.
«Это абсолютно уникальное решение с точки зрения инновационности, с точки зрения безопасности эксплуатации, с точки зрения снижения последствий от возможной ядерной аварии», — рассказал Илья Каленков.
Строительство современных АЭС «Росатома» — дело не дешевое, но в итоге дает больший экономический эффект, чем переход на возобновляемые источники энергии. По словам эксперта, киловатт выработанной мощности на АЭС значительно дешевле чем киловатт в солнечной или ветровой энергетике. Решить задачу обеспечения электроэнергией промышленных предприятий за счет возобновляемых источников энергии эксперт считает невозможным ни теоретически, ни практически. По его словам, все классические виды возобновляемой энергии, такие как ветер и солнце, нестабильны, к тому же требуют больших затрат на развитие соответствующей инфраструктуры. Все это ставит большой знак вопроса при определении экономической целесообразности таких проектов. Даже Китай, являющийся лидером в строительстве солнечных электростанций, который построил солнечные электростанции мощностью 1500 мегаватт в пустыне Гоби, признал, что это удачный эксперимент, но не более того.
«Строить еще 10 таких электростанций, чтобы решить серьезные энергетические проблемы, Китай не собирается, потому что это дорого и сложно», — отметил Илья Каленков.
В связи с этим европейским странам даже чтобы просто удовлетворять свои потребности в электроэнергии придется развивать атомную или углеродную энергетику. А чтобы противостоять «Росатому», Запад наверняка развяжет санкционную войну против российской компании, считает эксперт.