Эксперт Илья Каленков рассказал, как ставка на зеленую энергетику привела к кризису в Европе

Строительство современных АЭС «Росатома» — дело не дешевое, но в итоге дает больший экономический эффект, чем переход на возобновляемые источники энергии. По словам эксперта, киловатт выработанной мощности на АЭС значительно дешевле чем киловатт в солнечной или ветровой энергетике. Решить задачу обеспечения электроэнергией промышленных предприятий за счет возобновляемых источников энергии эксперт считает невозможным ни теоретически, ни практически. По его словам, все классические виды возобновляемой энергии, такие как ветер и солнце, нестабильны, к тому же требуют больших затрат на развитие соответствующей инфраструктуры. Все это ставит большой знак вопроса при определении экономической целесообразности таких проектов. Даже Китай, являющийся лидером в строительстве солнечных электростанций, который построил солнечные электростанции мощностью 1500 мегаватт в пустыне Гоби, признал, что это удачный эксперимент, но не более того.