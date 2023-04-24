Пропавшего в Самарской области трехлетнего мальчика обнаружили живым

Сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт» всю ночь искали ушедшего из дома в селе Большая Каменка малыша.
Когда мальчик не вернулся с прогулки ночевать домой, его родственники, местные жители, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и лесники начали прочесывать местность. Поиски продолжались всю ночь, но никакого результата не дали. Зацепка появилась после изучения записи камеры видеонаблюдения, установленной на одном из частных домов, сообщает «СОВА».
Удалось определить направление, в котором ушел малыш. Под утро его нашли в пяти километрах от дома в противопожарной канаве в поле. Отмечается, что ребенок в ней и провел всю ночь. За это время никаких противоправных действий в его отношении не совершалось.