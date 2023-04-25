Режиссер Василий Ливанов рассказал, как «растворилась в воздухе» его дружба с актером Юрием Яковлевым

Актер театра и кино, народный артист СССР, кавалер ордена Ленина Юрий Яковлев родился 25 апреля 1928 года. В день рождения воспоминаниями о дружбе с ним в беседе с ФАН поделился киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, писатель Василий Ливанов.
Собеседник отметил, что в свое время был очень хорошо знаком с этим актером. Как это часто бывает у артистов, дружба началась с театральных подмостков.
«Одно время мы с ним дружили. Я закончил театральное училище имени Щукина, а после этого был принят в труппу имени Вахтангова. Тогда я проходил практику в театре Вахтангова, а потом короткое время был там актером. Юра был артистом этого театра. Он был старше меня на семь лет. Затем я уехал на год в Тайгу на съемки в фильме “Неотправленное письмо”. Юра разошелся со своей очаровательной женой и наши отношения как-то растворились в воздухе. До этого у нас были дружеские отношения», — рассказал народный артист РСФСР.
Василий Ливанов также отметил, что всегда считал Юрия Яковлева выдающимся и очень одаренным артистом.
«Я считаю, он был гениальный артист. Большая ошибка — судить актера по одной роли. Каждая из них порождает следующую. Не может быть какой-то одной роли. Он был профессионалом высочайшей пробы», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он добавил, что, будучи художником, не раз с удовольствием запечатлевал Юрия Яковлева на бумаге в разных образах.
«Он был очень веселым, раскрытым: хохотун, большой выдумщик. С ним было замечательно, весело. У нас с ним были дружеские отношения, и он это высоко ценил. Я ведь закончил московскую художественную школу. У меня много шаржей и карикатур. Много раз рисовал Юру в различных ролях», — поведал режиссер.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поделился с ФАН воспоминаниями о Владимире Жириновском. Как отметил собеседник, трудно было найти человека, который не любил бы этого политика.