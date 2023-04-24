Бывший супруг Камиллы Паркер-Боулз примет участие в коронации Карла III

Королева-консорт Камилла Паркер-Боулз пригласила экс-супруга Эндрю Паркера-Боулза на коронацию Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщает Mirror.
По данным издания, 83-летний бывший муж Камиллы получил приглашение на коронацию, он займет место в первых рядах Вестминстерского аббатства. Его внуки будут принимать активное участие в мероприятии — они должны держать балдахин над королевой Камиллой во время торжественной церемонии.
Один из близких друзей Эндрю Паркера-Боулза отметил, что, несмотря на давний развод после 22 лет брака, бывшие супруги поддерживают связь и теплые приятельские отношения. Известно, что взаимоотношения между Эндрю и Карлом III также дружеские. Экс-супруг Камиллы присутствовал на обеих свадьбах Карла III, при том, что свадьба с Камиллой в 2005 году проходила в кругу только близких людей.
Ранее стало известно, что Карл III и его жена Камилла устроят прием в Букингемском дворце в ночь перед коронацией, чтобы поприветствовать гостей, которых не пригласили на коронацию.