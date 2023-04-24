Бывший супруг Камиллы Паркер-Боулз примет участие в коронации Карла III

Один из близких друзей Эндрю Паркера-Боулза отметил, что, несмотря на давний развод после 22 лет брака, бывшие супруги поддерживают связь и теплые приятельские отношения. Известно, что взаимоотношения между Эндрю и Карлом III также дружеские. Экс-супруг Камиллы присутствовал на обеих свадьбах Карла III, при том, что свадьба с Камиллой в 2005 году проходила в кругу только близких людей.