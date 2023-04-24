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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал развивать отечественную фармацевтику

Экономика
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал развивать отечественную фармацевтику

Развитие фармацевтической отрасли в России остается важной задачей из-за сохранения рисков, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время расширенного заседания коллегии ведомства.

По его словам, на данный момент в России производится 81% препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых лекарств. Он отметил, что развивать фармацевтику необходимо для баланса в лечении.

«Мы видим, что риски по-прежнему существуют, поэтому продлевать это направление – наша важная миссия для обеспечения устойчивости лечебного процесса», — подчеркнул глава Минздрава РФ.

Ранее о необходимости развивать отечественное фармацевтическое производство также заявлял президент России Владимир Путин. Как сообщила «Национальная служба новостей», на Западе призвали включить лекарства в перечень антироссийских санкций.
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