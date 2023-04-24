Представитель Белого Дома Кирби: Американские чиновники не планируют встречи с главой МИД России Лавровым

Сейчас нет информации о каких-либо встречах между представителями администрации США и главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Белого Дома Джон Кирби в общении с CNN.
Представитель Белого Дома отметил, что американские чиновники не упускают возможности обсудить с российской стороной задержанных в России граждан США. Кирби также напомнил, что предложенное Соединенными Штатами решение остается на повестке.
«У меня нет информации о каких-то беседах с Лавровым, чтобы объявить сегодня», — сказал Кирби
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в США для участия в Совбезе ООН. Заседание организации с его участием намечено на 25 апреля.