Предприятия Казахстана смогут официально перейти на четырехдневную рабочую неделю

Власти Казахстана с первого июля 2023 года введут четырехдневную рабочую неделю. Порядок выходных будут определять работодатели.
Новые предписания уже закреплены в Трудовом кодексе, сообщает «Хабр». Со своей стороны, правительство назвало воскресенье обязательным выходным. Остальные выходные владельцы компаний будут согласовывать с сотрудниками.
При этом отмечается, что четырехдневная неделя не является обязательной. В организациях могут оставить пятидневный вариант или чередовать с шестидневной рабочей неделей. Главное условие – отсутствие переработок более чем 12 часов в месяц и 120 часов в год.
Стоит отметить, что такой эксперимент проводится и в Испании. В городе Валенсия он завершится седьмого мая. Подобные меры помогают местным работодателям и другим профильным специалистам изучить влияние сокращенной недели на самочувствие сотрудников, экологию и экономику.