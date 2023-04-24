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Предприятия Казахстана смогут официально перейти на четырехдневную рабочую неделю

Общество
Предприятия Казахстана смогут официально перейти на четырехдневную рабочую неделю

Власти Казахстана с первого июля 2023 года введут четырехдневную рабочую неделю. Порядок выходных будут определять работодатели.

Новые предписания уже закреплены в Трудовом кодексе, сообщает «Хабр». Со своей стороны, правительство назвало воскресенье обязательным выходным. Остальные выходные владельцы компаний будут согласовывать с сотрудниками.

При этом отмечается, что четырехдневная неделя не является обязательной. В организациях могут оставить пятидневный вариант или чередовать с шестидневной рабочей неделей. Главное условие – отсутствие переработок более чем 12 часов в месяц и 120 часов в год.

Стоит отметить, что такой эксперимент проводится и в Испании. В городе Валенсия он завершится седьмого мая. Подобные меры помогают местным работодателям и другим профильным специалистам изучить влияние сокращенной недели на самочувствие сотрудников, экологию и экономику.
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