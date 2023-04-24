El Mundo: Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо сбежал из страны

Оппозиционер Хуан Гуаидо, объявивший себя президентом Венесуэлы четыре года назад, сбежал из страны. Об этом сообщает издание El Mundo.
Последние несколько недель оппозиционер находится в состоянии повышенной готовности после того, как узнал, что его могут взять под стражу. Причиной его задержания могла стать борьба с коррупцией. Согласно предварительным данным, он перешел границу с Колумбией пешком.
Страны Запада признали победу Гуаидо на выборах президента Венесуэлы в 2019 году. В декабре 2022 года парламент страны проголосовал за ликвидацию так называемого «временного правительства» под руководством оппозиционера.
Ранее подконтрольное оппозиции посольство Венесуэлы в США прекратило работу. Об этом информировал RT.