Турецкая инициатива по сохранению популяции рыб в прибрежных водах увенчалась успехом

Инновационная задумка продемонстрировала свою состоятельность спустя более чем десять лет.
Количество рыбы в турецких водах многократно выросло по итогам реализации проекта искусственных рифов. Данная инициатива была экспериментальной, и спустя годы можно говорить о ее успешности.
В 2009 году Главное управление рыболовства и аквакультуры установило на дне бетонные блоки для защиты и развития водного биоразнообразия и восстановления деградировавших экосистем. Всего же вдоль турецкого побережья были созданы 75 подобных зон.
Благодаря искусственной среде у рыб теперь есть возможность прятаться от сетей траулеров и безопасно размножаться. Тем не менее рост количества водных обитателей пошло на пользу местным рыбакам, использующим традиционные методы ловли.
Обширные исследования показали, что наблюдается увеличение водного биоразнообразия, икры. Тысячи бетонных блоков расставлялись в течение нескольких лет, и сейчас проект находится в состоянии мониторинга результатов.