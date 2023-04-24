США выдали властям Перу экс-президента Толедо

Полиция и представители прокуратуры Перу встретили 77-летнего Толедо в аэропорту Лимы, после чего его доставили в суд в центре столицы. Ожидается, что бывший президент будет находиться в предварительном заключении на время расследования. Толедо был арестован в США в 2019 году. В течение нескольких лет юристы экс-президента пытались обжаловать решение американской юстиции об экстрадиции политика на родину, однако в итоге он все же был выдан властям Перу.