США выдали властям Перу экс-президента Толедо

Лима, 24 апреля. Экс-президент Перу Алехандро Толедо прибыл в столицу страны, где он предстанет перед судом по обвинениям в коррупции.
Ранее бывший глава государства был арестован в США и экстрадирован в Перу, где против него расследуется дело о многомиллионных взятках. Согласно материалам следствия, в свою бытность президентом политик получил не менее 20 миллионов долларов от бразильской строительной компании Odebrecht, представители которой призналась властям США, что десятилетиями подкупали чиновников для заключения контрактов по всей Латинской Америке. Сам Толедо отвергает предъявленные обвинения.
Полиция и представители прокуратуры Перу встретили 77-летнего Толедо в аэропорту Лимы, после чего его доставили в суд в центре столицы. Ожидается, что бывший президент будет находиться в предварительном заключении на время расследования. Толедо был арестован в США в 2019 году. В течение нескольких лет юристы экс-президента пытались обжаловать решение американской юстиции об экстрадиции политика на родину, однако в итоге он все же был выдан властям Перу.
Кроме Толедо аналогичные обвинения были предъявлены еще трем бывшим президентам страны: перед судьями предстанут Ольянта Умала и Педро Пабло Кучински, которых также подозревают в коррупционных связях с Odebrecht. Алан Гарсия, занимавший пост главы государства в 2006–2011 годах, покончил с собой в ходе попытки ареста 2019 году, когда сотрудники полиции прибыли к нему домой, чтобы арестовать его за получение взяток от бразильской компании.