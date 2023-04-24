«Можно просто Богдановна или баба Наташа»: пенсионерка-волонтер из Хабаровска Наталья Пасика вернулась на передовую

Прославившаяся волонтерской деятельностью в зоне СВО 72-летняя пенсионерка из Хабаровска Наталья Пасика возвращается «на фронт» и на этот раз она добилась того, чтобы ее отправили поближе к передовой.
В первую командировку в Донбасс Наталья Богдановна отправилась в ноябре 2022 года. Представители Народного фронта организовали пенсионерке саму поездку и устроили добровольцем в Госпиталь медицины катастроф в Луганске, чтобы помогать раненым в качестве сестры милосердия. Однако бабушка со своим боевым настроем и потенциалом изначально рвалась работать волонтером поближе к фронту.
«Если не отправите меня в Донецк, то я сама туда сбегу!» — заявила Наталья Богдановна представителям организации.
Общественники пошли навстречу и устроили ее в один из прифронтовых госпиталей в ДНР. Тем более что под Донецком служат сын и внук пенсионерки, а в г. Ясиноватой живут родственники, с которыми после 50 лет разлуки ее снова свела судьба.
«Ну, скажем так, в первую поездку, я считаю, меня слишком берегли, слишком опекали, и я могла сделать больше. Говорили: там опасно, там трудно, там еще чего-то. В общем, я сказала, что мои звезды надо еще отрабатывать! Это раз. Ну а во-вторых, почему дома не сидится? Внуки все взрослые, дети – тем более. Мужики мои здесь, на фронте, и сын, и внук, пока их не отпускают домой. Душа моя здесь в родных местах. Я надеюсь, что здесь я полезней, чем дома», — объяснила свою позицию пенсионерка.
В Луганске пенсионерка работала в неврологии, ухаживала за больными: кормила, поила, мыла. Большинство пациентов были из местных жителей. По оценке Натальи Богдановны, в этом отделении работы было немного — штат санитарками укомплектован полностью, поэтому пенсионерка сама нашла себе занятие еще и в травматологии. Там уже были не только гражданские, но и раненые в ходе боевых действий военнослужащие.
«В основном я поняла одну вещь, что все-таки, конечно, кормить, поить, убирать – это все нужно. Но ребят надо поддержать, поддержать словом. Иногда слово лечит больше, чем лекарства. Если человек уверен, что вокруг небезразличны к его судьбе, он быстрее выздоравливает», – поделилась мыслями Наталья Богдановна. — Я, когда представляюсь, говорю: ребят, зовут меня Наталья Богдановна. Вам можно просто Богдановна. Кто-то зовет «Богдановна», кто-то «баба Наташа». Хоть горшком назови, лишь бы в печь не садили».
К каждому пациенту нужен свой подход, были и непростые ситуации, признает волонтер. Как она рассказала в Донецке был случай. Мужчина с очень тяжелой судьбой. Он лежал после ранения и контузии в отдельной палате, жена вместе с ним. Проблема была в том, что мужчина вел себя очень агрессивно — всех прогонял, и даже успокоительное не помогало. Наталья Пасика провела с ним в разговорах полтора часа. Больше говорила она, а пациент слушал: где-то отвечал, а в какие-то моменты и вовсе не понимал, о чем речь. И вроде простой разговор с человеком, а на следующий день к бабушке обратился с вопросом заведующий отделением, мол агрессия прошла: что сделали с пациентом? Оказалось, что Наталья Богдановна очень похожа на бабушку этого мужчины, вот, он и пошел потихоньку на поправку.
В Донецком госпитале после смены Наталья Богдановна работала на складе гуманитарной помощи Народного фронта. В целом ее командировка заняла три месяца, после чего пенсионерка вернулась домой, в Хабаровск, но покоя не нашла. Как она выразилась, «я не та бабушка, как многие мои коллеги, которая будет печь пирожки и нянчить внуков, делать с ними уроки». Вернувшись домой, неугомонная хабаровчанка быстро «сколотила» производство окопных свечей и маскировочных сетей.
«Нужны баночки из-под горошка. Дочь говорит: «У нас в детском саду часто дают горох». Баночки притащила, нужен картон. Я пошла в магазин, попросила картон. Нарезали. Двух внучек подключила. Заготовки делаем – заливать нечем. И звоню в приходы, в два прихода, которые меня хорошо знают, и спрашиваю, может ли кто-нибудь пожертвовать воск? Сразу с одного прихода мне дают три пакета огарочков, а потом и с Петропавловского монастыря привозят пять мешков с огарочками восковыми! И тут же нашелся человек, который пришел и хочет плести сети. Начали плести сети», — рассказала она.
Убедившись, что свечное дело может работать и без нее, пенсионерка снова запросилась на фронт. В «отпуске» Наталья Богдановна не пробыла и двух месяцев. Теперь она на пути в очередной госпиталь в ЛНР.
«А вот здесь мне сказали, что там как раз работы много. То, что нужно!» – с улыбкой сказала пенсионерка.
Из дома в Москву Богдановну провожали всем миром. Неравнодушные хабаровчане принесли в аэропорт подарки для госпиталя. Здесь все – от телевизора, подаренного пенсионеркой родом из Луганска, которая сегодня живет в Хабаровске, до молитвослова и местного деликатеса – корюшки. Богдановна обещала всё довезти в лучшем виде.
На Киевский вокзал ее доставили представители Народного фронта. До места службы – сутки на поезде и ещё несколько часов на машине. Наталья Богдановна рассказала, что ей посоветовали завести свой блог в интернете. Над идеей она обещала подумать, тем более что в копилке ее памяти уже «миллион историй» о жизни на передовой, а будет – еще больше.