«Можно просто Богдановна или баба Наташа»: пенсионерка-волонтер из Хабаровска Наталья Пасика вернулась на передовую

К каждому пациенту нужен свой подход, были и непростые ситуации, признает волонтер. Как она рассказала в Донецке был случай. Мужчина с очень тяжелой судьбой. Он лежал после ранения и контузии в отдельной палате, жена вместе с ним. Проблема была в том, что мужчина вел себя очень агрессивно — всех прогонял, и даже успокоительное не помогало. Наталья Пасика провела с ним в разговорах полтора часа. Больше говорила она, а пациент слушал: где-то отвечал, а в какие-то моменты и вовсе не понимал, о чем речь. И вроде простой разговор с человеком, а на следующий день к бабушке обратился с вопросом заведующий отделением, мол агрессия прошла: что сделали с пациентом? Оказалось, что Наталья Богдановна очень похожа на бабушку этого мужчины, вот, он и пошел потихоньку на поправку.