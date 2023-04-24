Клещи покусали уже более сотни жителей Волгоградской области

По данным ведомства, с начала наступления теплого весеннего сезона в регионе заметно активизировались клещи. С жалобами на их укусы к медикам обратились уже 115 местных жителей. При этом последствия оказались нестрашными, так как случаев иксодового клещевого боррелиоза и Крымской геморрагической лихорадки зафиксировано не было, сообщает «МК в Волгограде».