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Клещи покусали уже более сотни жителей Волгоградской области

Общество
Клещи покусали уже более сотни жителей Волгоградской области

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области оценили возросшую активность клещей.

По данным ведомства, с начала наступления теплого весеннего сезона в регионе заметно активизировались клещи. С жалобами на их укусы к медикам обратились уже 115 местных жителей. При этом последствия оказались нестрашными, так как случаев иксодового клещевого боррелиоза и Крымской геморрагической лихорадки зафиксировано не было, сообщает «МК в Волгограде».

С целью снижения риска атаки со стороны клещей на волгоградцев в регионе активно проводятся профилактические мероприятия. Регулярно обрабатываются спецсредствами загородные территории, турбазы, кладбища, места массового отдыха и общественные пространства. Сельскохозяйственные животные подвергаются противоклещевой обработке.
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