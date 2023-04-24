Бывшая вокалистка «Тату» Елена Катина сообщила, что группа выступит в Петербурге в начале мая

Музыкальная группа «Тату» выступит в Северной столице в начале мая. О воссоединении легендарного коллектива, распавшегося в 2011 году, в социальных сетях сообщила певица Елена Катина.
Как стало известно, артистка совместно с коллегой Юлией Волковой примут участие в открытии футбольного матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра состоится 7 мая на стадионе «Газпром Арена».
«Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре», — написала вокалистка.
Фанаты с воодушевлением восприняли новость, попросив любимых исполнительниц в будущем организовать сольный концерт.
Меж тем стало известно, что 6 мая певец Дима Билан выступит в Дубае. При этом зрителей ждут несколько совместных номеров кумира с рэпером Бастой.