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Британский военный эксперт Шона Белл: Зеленскому придется смириться с уступкой территории

Политика
Британский военный эксперт Шона Белл: Зеленскому придется смириться с уступкой территории

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден в скором времени смириться с утратой территорий, передает слова британского военного эксперта Шона Белла Sky News. Подобное связано с весенне-летним наступлении ВСУ, которым не хватит ресурсов.

Белл подчеркнул, что американские дипломаты стараются уговорить Зеленского пойти на шаг заключения мирного договора. Военный эксперт уверен, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно мощи для наступления. Любое подобное действие приведет к истощению запасов и очень уязвимому положению.

Эксперт считает, что ВСУ пойдут в наступление, однако уже к концу лета потеряют все ресурсы. Этот момент и будет ключевым для перехода к мирным соглашениям.

Ранее RT сообщал, что американские власти готовятся к критике в свой адрес в случае неудачных действий ВСУ.
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