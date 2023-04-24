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«Во избежание сплетен и домыслов»: Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой

Шоу-бизнес
«Во избежание сплетен и домыслов»: Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой

Рэпер Гуф заявил о том, что расстается со своей супругой Юлией Королевой. Он подчеркнул, что, несмотря на это, всегда будет рядом с ребенком.

Новостью о разводе он поделился в социальной сети. Исполнитель подчеркнул, что публикует эти данные, чтобы поклонники не строили гипотезы и домыслы о происходящем.

«Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся», — подчеркнул он.

Он также сделал акцент на том, что все споры, связанные с интересами сторон, будут решаться с помощью адвокатов. Рэпер счастлив, что у него есть дочь Типа, поэтому он будет видеться с ней даже после конфликта с возлюбленной.

Ранее певец Бедрос Киркоров опроверг слухи о свадьбе с его помощницей Олесей. Как полагает музыкант, эта женщина не претендует на статус официальной жены — она помогает ему в его рутинных делах.
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