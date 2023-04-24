«Во избежание сплетен и домыслов»: Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой

Рэпер Гуф заявил о том, что расстается со своей супругой Юлией Королевой. Он подчеркнул, что, несмотря на это, всегда будет рядом с ребенком.
Новостью о разводе он поделился в социальной сети. Исполнитель подчеркнул, что публикует эти данные, чтобы поклонники не строили гипотезы и домыслы о происходящем.
«Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся», — подчеркнул он.
Он также сделал акцент на том, что все споры, связанные с интересами сторон, будут решаться с помощью адвокатов. Рэпер счастлив, что у него есть дочь Типа, поэтому он будет видеться с ней даже после конфликта с возлюбленной.
Ранее певец Бедрос Киркоров опроверг слухи о свадьбе с его помощницей Олесей. Как полагает музыкант, эта женщина не претендует на статус официальной жены — она помогает ему в его рутинных делах.