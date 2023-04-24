Депутат Сергей Миронов призвал перенести штаб-квартиру ООН в нейтральную страну

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций должна находиться в стране, которая соблюдает международные права и придерживается нейтралитета, заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
По словам политика, в качестве возможного кандидата на эту роль нужно рассматривать страны БРИКС, которые соблюдают права наций и человека. В ином случае деятельность ООН, по его словам, будет парализована.
«В противном случае очень скоро деятельность ООН — формально главной международной организации — будет парализована, а сама она превратится в ничего не значащий англосаксонский междусобойчик», — цитирует Миронова пресс-служба партии.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл в США для участия в заседании Совета безопасности ООН.