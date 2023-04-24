Генштаб ВСУ признает необходимость изменения тактики

Работа штурмовых групп определяется действиями после нанесения артиллерийского или авиационного удара по объекту атаки. Считается, что для успешного проведения наступления, число нападающих должно превосходить количество обороняющихся в пять-шесть раз. Это больше, чем обычный расклад в «полевых» условиях, где соотношение противоборствующих сил должно быть один к трем.