Генштаб ВСУ признает необходимость изменения тактики

Городские сражения, которые мы видели в Мариуполе, Северодонецке, Попасной, Соледаре и других населенных пунктах, доказывали справедливость положений боевых руководящих документов, регламентирующих ведение сражений в городской застройке. Однако теперь пришло время внести корректировки в тактику действий войск.
Тактика обороны
Согласно действующим боевым уставам Вооруженных сил Украины (ВСУ) механизированный или пехотный батальон может оборонять квартал или несколько крупных зданий, выстраивая между ними систему огня, способную перекрыть наиболее опасные направления или воспрепятствовать передвижению противника по городской дорожной сети.
В зданиях (как в подвалах, так и на этажах) обустраиваются огневые позиции, а несколько сооружений образуют ротные опорные пункты, подгатавливающие круговую оборону. Обычно стрельба ведется с нескольких ярусов. Это необходимо, чтобы простреливались все подступы к зданию.
Большая часть подразделения обычно располагается на нижних этажах и в подвальных помещениях, а на выше размещаются наблюдатели, артиллерийские корректировщики, стрелки-зенитчики и снайперы.
В обороняемых помещениях создаются запасы боеприпасов, питьевой воды, продовольствия, медикаментов и других материальных средств. Особое значение придается наиболее прочным угловым строениям, с которых обеспечивается обстрел улиц и площадей. Уставы предписывают перекрывать завалами и баррикадами промежутки между зданиями, подступ к которым обязательно должен минироваться и простреливаться фланговым огнем. Танки обычно используются как подвижные огневые точки для действий из засад с быстрой сменой позиций.
Тактика штурма
Действия штурмовых групп, которые берут города, до последнего времени тоже четко соответствовали требованиям, находящим свое отражение в нормативных документах. Боевые уставы среди прочего содержат в себе опыт городских боев периода Великой Отечественной войны и являют собой выжимку советов, рекомендаций и требований, при умелом использовании которых можно одержать верх над врагом.
Так, от командиров, решающих задачи штурма зданий в городской черте, требуется создавать специальные отряды, целью которых становятся конкретные объекты. В качестве поддержки им выделяются танки, орудия, минометы, ПТРК, огнеметы. Кроме того, формированию могут предоставить артиллерийских и авиационных корректировщиков, а также бойцов инженерных подразделений, способных разминировать территорию для наступления и подрывать здания.
Работа штурмовых групп определяется действиями после нанесения артиллерийского или авиационного удара по объекту атаки. Считается, что для успешного проведения наступления, число нападающих должно превосходить количество обороняющихся в пять-шесть раз. Это больше, чем обычный расклад в «полевых» условиях, где соотношение противоборствующих сил должно быть один к трем.
По опыту Великой Отечественной войны известно, что внезапность может помочь штурмующим только один раз, и то, если удастся ее достичь. Во всех остальных случаях бойцов ждет тяжелая работа, чреватая порой большими потерями.
Новые обстоятельства
Однако, все стало меняться с появлением у российской авиации нового оружия, позволяющего игнорировать оборону противника, которую враг выстраивает в городских кварталах Бахмута, Угледара, Авдеевки и на других направлениях.
Речь идет о комплекте универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), представляющем собой элемент дооснащения обычных авиационных бомб. В результате они становятся планирующими и приобретают возможность корректировки полета, чтобы обеспечить сверхточное попадание.
Первоначально говорилось об оснащении УМПК бомб ФАБ-500 в различных модификациях. Теперь же стали звучать высказывания о появлении вариантов с полуторатонными бомбами, причем не только фугасных, но и объемно-детонирующих.
Инцидент в Белгороде подтвердил использование российской авиацией бомб с задержкой подрыва, что говорит об их применении против заглубленных и защищенных объектов.
Теперь действия по подавлению обороны противника выглядят следующим образом: обнаружив упорное сопротивление, российские штурмовые отряды докладывают обстановку своему командованию. Далее планируется нанесение удара, для чего проводится доразведка объекта при помощи беспилотных разведчиков. А затем на Су-34 подвешивают пару планирующих бомб, которые буквально «складывают» любое здание, хороня в развалинах свой гарнизон. Путь пехоте открыт.
После того как этим способом были уничтожены десятки зданий, представляющих собой мощные узлы обороны, и это привело к быстрому продвижению российских штурмовых отрядов, командование ВСУ озаботилось сменой тактики.
Изменение методов штурма городов
Украинские солдаты категорически отказываются оборонять крупные строения, считая, что в них обязательно прилетит российская планирующая бомба, которая не оставит никому шансов на выживание. Из-за этого подразделения стали утрачивать стойкость обороны, вынужденные держать рубежи на менее выгодных позициях, не связанных с многоэтажными зданиями. От этого страдает вся линия защиты.
Последние заявления командования ВСУ свидетельствуют о поиске новой тактики по удержанию городских кварталов, но пока никакого решения Киев найти не может. Возможно, как-то противодействовать новому подходу РФ украинцы могли бы, имей они полноценную истребительную авиацию. Однако российские асы уже давно выбили ее основной костяк, а западные партнеры киевского режима считают передачу ему своих боевых самолетов преждевременным.