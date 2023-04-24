Египет намерен увеличить инвестиции в нефтехимический сектор

Эль-Молла объяснил, что проект по изготовлению пиломатериала, который реализуется в городе Эдку, направлен на получение 205 тысяч кубометров древесных панелей средней плотности ежегодно. Это частично позволит удовлетворить потребности египетского рынка и заместить импорт. Кроме того, проект будет способствовать снижению загрязнения окружающей среды, которое происходит в результате сжигания рисовой соломы.