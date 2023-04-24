Египет намерен увеличить инвестиции в нефтехимический сектор

Каир, 24 апреля. Министр нефти Египта Тарек Эль-Молла объявил об увеличении внутреннего производства промышленной отрасли, пишут арабские СМИ.
Эль-Молла сообщил о реализации новых проектов в Национальном нефтехимическом плане на общую сумму инвестиций около 1,4 миллиарда долларов. В число перспектив входят изготовление древесных панелей средней плотности, биоэтанола, производных метанола, кальцинированной соды и металлического кремния.
Министр также отметил, что в конце прошлого финансового периода рост внутреннего производства достиг более 4,3 млн тонн, по сравнению с 2,1 млн тонн в 2015–2016 годах.
Эль-Молла объяснил, что проект по изготовлению пиломатериала, который реализуется в городе Эдку, направлен на получение 205 тысяч кубометров древесных панелей средней плотности ежегодно. Это частично позволит удовлетворить потребности египетского рынка и заместить импорт. Кроме того, проект будет способствовать снижению загрязнения окружающей среды, которое происходит в результате сжигания рисовой соломы.
Ранее посольство России в Египте организовало завтрак для жителей района Эль-Гиза, в котором приняли участие 300 человек.