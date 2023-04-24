Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: Россия соразмерно ответит на действия правообладателей из западных стран

Россия ответит на действия правообладателей из недружественных стран, ставящих безопасность России под угрозу, соразмерно и точечно. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенатор в ходе заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совфеда заявила, что Россия не пойдет на нарушение своих международных обязательств, но в обиду себя не даст. По ее словам, если из-за действий правообладателей будет поставлена под угрозу безопасность РФ, то на этот шаг, в рамках правового поля, будет дан ответ соразмерный, грамотный и точечный.
Матвиенко заявила, что в нынешних реалиях, когда против России со стороны недружественных стран объявлена экономическая война, можно услышать мнения об отказе от защиты авторских прав. По ее мнению, институт интеллектуальной собственности поможет достичь технологического суверенитета.
Ранее стало известно, что российские разработчики программного обеспечения подняли цены на продукты. Об этом информирует «Царьград».