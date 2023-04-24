Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: Россия соразмерно ответит на действия правообладателей из западных стран

Сенатор в ходе заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совфеда заявила, что Россия не пойдет на нарушение своих международных обязательств, но в обиду себя не даст. По ее словам, если из-за действий правообладателей будет поставлена под угрозу безопасность РФ, то на этот шаг, в рамках правового поля, будет дан ответ соразмерный, грамотный и точечный.