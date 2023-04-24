МИД России: Неоколониализм стран Запада укрепит интерес исламских государств к расчетам в нацвалютах

Неоколониальная политика Запада в сфере экономики приведет лишь к укреплению интереса исламских государств к использованию национальных валют в расчетах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов.
Дипломат отметил, что привязка исламских стран к доллару остается по-прежнему очень крепкой. Однако у данных государств уже наблюдается зреющее недовольство существующей системой.
«Переход к использованию национальных валют во взаиморасчетах с исламскими государствами не вызывает у мусульманских стран отторжения», — указал Шувалов.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ планирует полностью перейти на расчеты в национальных валютах при оплате энергоресурсов. Он отметил, что юань и рубль уже сейчас являются востребованными денежными единицами измерения.