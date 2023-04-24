Депутат Госдумы Сергей Яхнюк рассказал, как Европа подавилась ГМО-зерном с Украины

Депутат считает, что за последние десять лет успешно развивались фермерские хозяйства в РФ. По его словам, выбранная стратегия дала возможность развивать быстрыми темпами малые сельские хозяйства, которые поставляют на рынок широкий спектр продуктов: от овощей до мяса птицы и крупного рогатого скота. Законодатели, отметил Сергей Яхнюк, постоянно работают над тем, чтобы создать более комфортные условия для занятия фермерством. В данный момент, например, рассматривается вопрос о выделение земель под фермерство не в рамках аукциона, а через конкурсные процедуры, рассказал он. Идет работа над упрощением процедур сертификации сельхоз продукции, а также проведения проверок надзорными органами. Уже сейчас количество проверок сокращено, и они могут проводиться только по постановлению прокуратуры, напомнил Сергей Яхнюк.