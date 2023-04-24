Депутат Госдумы Сергей Яхнюк рассказал, как Европа подавилась ГМО-зерном с Украины

Член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Сергей Яхнюк рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» о перспективах развития сельского хозяйства в РФ, и объяснил, почему запрет на ввоз семян из западных стран не станет катастрофой для отрасли.
Страны НАТО обещают России тотальную блокаду, включающую запрет на импорт семян, кормов, сельскохозяйственной техники и удобрений. Также эти страны пытаются блокировать сельскохозяйственный экспорт из России. О том, сможет ли российский агропромышленный комплекс развиваться в условиях прекращения поставок западной продукции, рассказал депутат Государственной Думы РФ, член комитета по аграрным вопросам Сергей Яхнюк в программе «Агропак» медиагруппы «Патриот».
В начале президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда попросил депутата прокомментировать заявления участников прошедшей недавно конференции, организованной Национальным семенным альянсом, о том, что в России могут возникнуть серьезные проблемы по некоторым позициям сельхозпродукции, если внезапно прекратится импорт семян западного производства. По мнению парламентария, ситуацию с семенами не стоит слишком драматизировать. По его словам, Россия обеспечивает себя семенами зерновых культур на 80%. С семенами овощных культур ситуация другая, но тоже не катастрофическая.
«Если говорить о сахарной свекле, то проблема в этом отношении есть. Но научно-техническая программа реализуется, она на контроле и ежегодно ситуация в целом меняется», — заявил Сергей Яхнюк.
По словам народного избранника, государство стимулирует отечественных селекционеров, чтобы они наращивали производство семян. В этих целях, например, вводится квотирование по ввозу импортных семян. Кроме этого правительством РФ приняты решения, которые призваны ускорить темпы производством отечественных семян, отметил Сергей Яхнюк.
Такие же меры принимаются в сфере животноводства. По словам депутата, в Подмосковье идет строительство селекционного племенного центра по птицеводству.
«Этот комплекс будет введен уже в этом году. По своей эффективности он не будет уступать ввозимым западным кроссам (гибридам пород и линий домашней птицы. — Прим. ФАН)», — заявил Сергей Яхнюк.
В России, по словам эксперта, пока остается проблема с инкубационным яйцом. Но с тех пор, как Россельхознадзор начал вводить ограничения на ввоз яиц из ряда стран Евросоюза, многие крупные птицефабрики построили свои племенные фабрики-репродукторы второго порядка, которые уже сегодня позволяют иметь запасы на три-четыре года, отметил член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам.
Депутат не считает необходимым в существующих условиях отказываться от запрета на выращивание ГМО-продукции. По его словам, несмотря на то, что ГМО дают возможность получать стабильно высокие урожаи, реализация подобной продукции может оказаться проблематичной. Кроме того, в мире продолжаются дискуссии по поводу безопасности употребления в пищу ГМО-продуктов. И в этом плане он отмечает заботу руководства РФ о своих гражданах, в отличие от украинского, которое слабо контролирует использование ГМО-семян. По его словам, Украина достигла большого валового сбора благодаря тому, что они используют такие семена. Недаром страны, куда ввозится зерно с Украины, стали активно против этого протестовать.
«Ту стратегию, которую у нас реализует государство, отказавшись от ГМО, я считаю правильной. Пусть у нас будет ниже урожай, но мы заботимся о здоровье нашей нации. Поэтому мы должны все же от этого курса не отходить», — заявил Сергей Яхнюк.
Депутат отметил рост производства молока в РФ. По его словам, за последние два года в России увеличилось производство молока более чем на 1,2 миллиона тонн.
Российские производители вышли на высокую продуктивность скота — более 7 тысяч литров молока на корову. Кроме этого российский рынок насыщается молочными продуктами других стран, прежде всего, из дружественной Беларуси, которая поставляет порядка пяти миллионов тонн молока в год.
«Это серьезный игрок, который сегодня приходит на рынок России, заполняет полки, и каждый обыватель видит, что практически во всех сетях сегодня присутствует белорусский продукт», — рассказал Сергей Яхнюк.
Депутат считает, что за последние десять лет успешно развивались фермерские хозяйства в РФ. По его словам, выбранная стратегия дала возможность развивать быстрыми темпами малые сельские хозяйства, которые поставляют на рынок широкий спектр продуктов: от овощей до мяса птицы и крупного рогатого скота. Законодатели, отметил Сергей Яхнюк, постоянно работают над тем, чтобы создать более комфортные условия для занятия фермерством. В данный момент, например, рассматривается вопрос о выделение земель под фермерство не в рамках аукциона, а через конкурсные процедуры, рассказал он. Идет работа над упрощением процедур сертификации сельхоз продукции, а также проведения проверок надзорными органами. Уже сейчас количество проверок сокращено, и они могут проводиться только по постановлению прокуратуры, напомнил Сергей Яхнюк.