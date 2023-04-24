Депутат Кирьянов: регулированию рынка строительных материалов и комплектующих нужно добавить корректности

Ценообразование в строительстве зависит от вполне очевидных факторов: спроса, конкуренции, цен на материалы и от их доступности для застройщика. О том, что в условиях антироссийских санкций требуется отечественному производителю стройматериалов, чтобы строители смогли повысить доступность для россиян возводимого жилья, обсуждается на самом высоком уровне в регионах РФ. Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике Артем Кирьянов также высказал свою позицию о госрегулировании рынка стройматериалов в своей колонке ФАН.
Поддержка строительства — залог развития экономики. Колонка Артема Кирьянова
Экономика переходного адаптационного периода, который продолжается в нашей стране, все ярче высвечивает проблемы отдельных отраслей промышленности. В их числе — вопрос справедливого ценообразования на рынке строительных материалов. Эту тему сегодня активно обсуждают в профессиональном сообществе. Буквально на днях она стала главной в повестке круглого стола «Проблемы формирования цены на цемент и другие строительные материалы в Сибирском федеральном округе, Республике Бурятия и Забайкальском крае в 2023 году», организованного в Новосибирске холдингом «Сибирский цемент».
Мероприятие вышло за рамки узкого специализированного форума — привлекло внимание представителей власти, отраслевых объединений, науки, общественности. И это закономерно: масштабная стройка набирает обороты во всех регионах страны. Как известно, в прошлом году в России ввели в эксплуатацию рекордные 102,7 миллиона квадратных метров жилья. Никогда в нашей стране не возводили столько дорог, сколько строится их сейчас. Значительные средства – более четырех триллионов рублей — в среднесрочной перспективе планируется направить и на реализацию инфраструктурных проектов. Сорвать эти амбициозные планы и программы — значит, поставить под вопрос дальнейшее развитие государства. А потому задаче обеспечения строек качественными и доступными стройматериалами отечественного производства сейчас уделяется особое внимание.
Но что происходит в этой сфере? Минстрой РФ и другие профильные ведомства периодически фиксируют рост цены то на одну группу стройматериалов, то на другую. Удорожанием строительной продукции объясняют увеличение стоимости жилья застройщики. Однако так ли все просто? Производители стройматериалов все чаще говорят о необходимости справедливого формирования цен — такого, при котором они смогут не только выживать, но и модернизировать предприятия, индексировать зарплаты сотрудникам, обеспечивать качество и ассортимент продукции. Справедливость, конечно, категория не экономическая, поэтому целесообразно, на мой взгляд, рассуждать о четком регулировании отрасли, основанном на балансе интересов разных сторон: производителей материалов и комплектующих, застройщиков, представителей банковского сектора — при участии правительства РФ, Госдумы, Центробанка.
А к механизмам регулирования сегодня есть вопросы. Корректно ли оно выстроено, например, на том же рынке цемента? Безусловно, мы не должны допускать завышения цен или появления картельных сговоров. Но верно ли считать монополистом добросовестного производителя, который без каких-либо преференций ведет работу в условиях жесткой конкуренции на рынках, полностью — географически и экономически — открытых для поставщиков из других регионов и государств? Считаю, что внимание антимонопольных, правоохранительных и контрольно-надзорных органов лучше сосредоточить на тех, кто занимается элементарным мародерством — без объективных причин поднимает цены в стремлении нажиться здесь и сейчас, а потом «свернуть» свою деятельность. К сожалению, подобный подход к ведению бизнеса, основанный на негативных ожиданиях, по-прежнему широко распространен в нашей стране. Бороться с ним нужно и власти, и честным игрокам рынка. Серьезную роль должен сыграть и общественный контроль.
Как было сказано на недавнем совещании, организованном Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции совместно с Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, именно добросовестная конкуренция способна дать эффект снижения цены для потребителей, не навредив при этом ответственным производителям. Но она возможна лишь на прозрачных рынках, 80-90% которых находится в «белой плоскости». К сожалению, к большинству товаров и услуг это не относится. Таким образом, вывод рынков из серой зоны — важнейшая задача. Решить ее можно в том числе за счет введения механизма маркировки. К настоящему моменту он действует для 14 товарных групп. И, как подтверждает статистка, уже в первый год после его запуска около 50% соответствующего рынка выходит из тени.
Убежден, комплекс мер, включающий совершенствование регуляторных процедур, более строгий контроль в отношении жаждущих мгновенной наживы продавцов, обеспечение честной конкуренции за счет борьбы с фальсификатом, позволит кардинально изменить ситуацию на рынке стройматериалов. Увеличивая загрузку своих предприятий, производители смогут удерживать цены без ущерба качеству продукции и процессу ее изготовления. А потребители, забыв о скачкообразном росте цен, получат уверенность в том, что на стройках используются проверенные российские материалы, соответствующие требованиям национальных стандартов.