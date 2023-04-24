Депутат Кирьянов: регулированию рынка строительных материалов и комплектующих нужно добавить корректности

А к механизмам регулирования сегодня есть вопросы. Корректно ли оно выстроено, например, на том же рынке цемента? Безусловно, мы не должны допускать завышения цен или появления картельных сговоров. Но верно ли считать монополистом добросовестного производителя, который без каких-либо преференций ведет работу в условиях жесткой конкуренции на рынках, полностью — географически и экономически — открытых для поставщиков из других регионов и государств? Считаю, что внимание антимонопольных, правоохранительных и контрольно-надзорных органов лучше сосредоточить на тех, кто занимается элементарным мародерством — без объективных причин поднимает цены в стремлении нажиться здесь и сейчас, а потом «свернуть» свою деятельность. К сожалению, подобный подход к ведению бизнеса, основанный на негативных ожиданиях, по-прежнему широко распространен в нашей стране. Бороться с ним нужно и власти, и честным игрокам рынка. Серьезную роль должен сыграть и общественный контроль.