Источник ФАН: обвиняемая в теракте Трепова могла знать, что в подаренной Татарскому статуэтке была не прослушка

Обвиняемая в теракте Дарья Трепова могла знать о содержимом статуэтки, которую она подарила военкору Максиму Фомину (Владлену Татарскому), погибшему при взрыве в Петербурге. Подробности приводит источник ФАН.
Подобную версию рассматривает следствие. Правоохранители предполагают, что Трепова была в курсе содержимого предмета. По данным собеседника Федерального агентства новостей, она могла знать, что в статуэтке было не прослушивающее, а взрывное устройство, хотя при задержании утверждала, что ее подставили.
Ранее стало известно, что Дарье Треповой, обвиняемой в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский и пострадали 40 человек, грозит тюремное заключение сроком в 25 лет.
Убийство военкора совместно с передавшей статуэтку девушкой готовил украинский гражданин Юрий Денисов, сообщили в ФСБ России.