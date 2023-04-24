Источник ФАН: обвиняемая в теракте Трепова могла знать, что в подаренной Татарскому статуэтке была не прослушка

Подобную версию рассматривает следствие. Правоохранители предполагают, что Трепова была в курсе содержимого предмета. По данным собеседника Федерального агентства новостей, она могла знать, что в статуэтке было не прослушивающее, а взрывное устройство, хотя при задержании утверждала, что ее подставили.