Биолог Павел Глазков сообщил, что на Ладоге начался нерест щуки

По словам Глазкова, во время нереста щуки собираются в группу, которая называется гнездом: с одной самкой – от двух до восьми самцов. Самка плывет впереди, а самцы следуют за ней. При этом рыбы шумно плещутся: из воды то и дело выныривают спинные и хвостовые плавники, и рыбьи спины, добавил эксперт.