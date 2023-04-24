Биолог Павел Глазков сообщил, что на Ладоге начался нерест щуки

Нерест щуки начался в Ладожском озере, что говорит об окончательном приходе весны. Поскольку нерест является одним из самых явных признаков наступления теплого времени года. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.
Обычно нерест начинается после того, как температура воды поднимется до 3-6 градусов выше нуля. Увидеть его можно исключительно на мелководье – на глубине всего от полуметра до метра, заметил специалист.
По словам Глазкова, во время нереста щуки собираются в группу, которая называется гнездом: с одной самкой – от двух до восьми самцов. Самка плывет впереди, а самцы следуют за ней. При этом рыбы шумно плещутся: из воды то и дело выныривают спинные и хвостовые плавники, и рыбьи спины, добавил эксперт.
Вместе с тем щуки не только активно двигаются, но и охотятся. Когда же метание икры оканчивается, самцы спешат покинуть самку, поскольку маленький самец легко может быть съеденным прожорливой самкой, если окажется недостаточно расторопным, поделился биолог.