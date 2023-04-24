Астроном Абунин рассказал об опасности, которую таит в себе магнитная буря уровня G4

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин рассказал, чем может быть опасна магнитная буря уровня G4. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».
В прошедшее воскресенье петербуржцы и москвичи наблюдали удивительной красоты северное сияние. Оно появилось благодаря четвертому уровню магнитной бури – G4. Этот показатель зафиксировали сотрудники Института прикладной геофизики.
Астроном Артем Абунин отмечает, что одного влияния магнитной бури мало, чтобы говорить о полном его влиянии на организм. Ведь на наше самочувствие, по его словам, также оказывает воздействие и обычная земная погода. По его словам, только все факторы в совокупности могут повлиять на состояние человека.
Абунин рассказал, что магнитные бури оказывают косвенное воздействие на человека. Речь идет о выключении электричества и сбоях в работе предприятий, на которые влияет геомагнитное поле. Астроном отметил, что не повезет тем людям, которые во время бушующей стихии будут рожать или лежать под ИВЛ.
Но больше всего «страдают» от бурь космические объекты, выполняющие роль защитников землян от солнечной энергии. Стоит отметить, что спутниковая связь, телевидение, электростанции и распределительные сети могут также перестать работать от магнитного поля.
Ранее стало известно, что земля прошлой ночью подверглась воздействию сильнейшего солнечного шторма. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».