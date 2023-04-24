Астроном Абунин рассказал об опасности, которую таит в себе магнитная буря уровня G4

Астроном Артем Абунин отмечает, что одного влияния магнитной бури мало, чтобы говорить о полном его влиянии на организм. Ведь на наше самочувствие, по его словам, также оказывает воздействие и обычная земная погода. По его словам, только все факторы в совокупности могут повлиять на состояние человека.