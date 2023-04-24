Японские общественные деятели собирают подписи против поставок снарядов с обедненным ураном на Украину

Участники акции в прикрепленном сообщении к петиции выразили просьбу к украинским бойцам, которые должны отказаться от применения радиоактивных боеприпасов и отозвать поставки. Они уточнили, что подобное оружие навредит здоровью самих солдат и сильно загрязнит окружающую среду.