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Японские общественные деятели собирают подписи против поставок снарядов с обедненным ураном на Украину

Политика
Японские общественные деятели собирают подписи против поставок снарядов с обедненным ураном на Украину

В Японии общественные деятели на платформе change.org создали петицию против поставок Великобританией снарядов с обедненным ураном на Украину, информирует ТАСС. На данный момент ее подписали около 100 человек.

Общественные деятели выступают с требованием прекратить поставки снарядов с обедненным ураном, а также ядерных боеприпасов на Украину. Они просят японское правительство на саммите стран G7 в Хиросиме заявить о бесчеловечности использования такого оружия.

Участники акции в прикрепленном сообщении к петиции выразили просьбу к украинским бойцам, которые должны отказаться от применения радиоактивных боеприпасов и отозвать поставки. Они уточнили, что подобное оружие навредит здоровью самих солдат и сильно загрязнит окружающую среду.

В числе инициаторов петиции есть участники японских антиядерных организаций, профессора университетов и бывший мэр Хиросимы Такаси Хираока. Прежде с подобными требованиями выступала Национальная японская ассоциация «Нихон хиданке», которая объединяет людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Ранее RT сообщал, что Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в Россию подержанных автомобилей.
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