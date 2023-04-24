Японские общественные деятели собирают подписи против поставок снарядов с обедненным ураном на Украину

В Японии общественные деятели на платформе change.org создали петицию против поставок Великобританией снарядов с обедненным ураном на Украину, информирует ТАСС. На данный момент ее подписали около 100 человек.
Общественные деятели выступают с требованием прекратить поставки снарядов с обедненным ураном, а также ядерных боеприпасов на Украину. Они просят японское правительство на саммите стран G7 в Хиросиме заявить о бесчеловечности использования такого оружия.
Участники акции в прикрепленном сообщении к петиции выразили просьбу к украинским бойцам, которые должны отказаться от применения радиоактивных боеприпасов и отозвать поставки. Они уточнили, что подобное оружие навредит здоровью самих солдат и сильно загрязнит окружающую среду.
В числе инициаторов петиции есть участники японских антиядерных организаций, профессора университетов и бывший мэр Хиросимы Такаси Хираока. Прежде с подобными требованиями выступала Национальная японская ассоциация «Нихон хиданке», которая объединяет людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Ранее RT сообщал, что Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в Россию подержанных автомобилей.