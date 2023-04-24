Педофила поймали «на живца» в одном из парков Москвы

По данным канала, мать девочки работает в полку охраны и конвоирования Министерства внутренних дел, по ее наставлению школьница договорилась о встрече с подозреваемым в Парке Казачьей славы. В 20:00 мужчина пришел к назначенному месте, там его ждал ребенок в сопровождении родителей. Известно, что преступника задержали и передали полиции, в настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.