Педофила поймали «на живца» в одном из парков Москвы

Родители 11-летней девочки узнали, что ей в мессенджере признается в любви 22-летний молодой человек, а также предлагает увидеться лично. Они решили поймать преступника с поличным. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, мать девочки работает в полку охраны и конвоирования Министерства внутренних дел, по ее наставлению школьница договорилась о встрече с подозреваемым в Парке Казачьей славы. В 20:00 мужчина пришел к назначенному месте, там его ждал ребенок в сопровождении родителей. Известно, что преступника задержали и передали полиции, в настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
Ранее в поселке Чална 66-летнего водителя школьного автобуса арестовали по подозрению в педофилии. Извращенца арестовали на два месяца.