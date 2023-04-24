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Жительница Макеевки рассказала об унесшем жизни ее односельчанок обстреле ВСУ

ФАН-ТВ

23 апреля ВСУ выпустили по Советскому району Макеевки пять ракет из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибли две женщины.

Жительница Макеевки рассказала об унесшем жизни ее односельчанок обстреле ВСУ

На кадрах видны воронки от попадания снарядов, следы от осколков на стенах частного дома и разрушенный забор. Местная жительница Инна Чупика рассказала, как погибли ее односельчанки.

«Женщины шли с кладбища, и вот тут, возле столба, упал снаряд. Одна хрипела и просила о помощи. Она сразу погибла. А сестру ее старшую забрали, но не довезли до больницы, она тоже скончалась», — рассказала местная жительница.

Сейчас на месте обстрелов работают сотрудники СЦКК ДНР.
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