Жительница Макеевки рассказала об унесшем жизни ее односельчанок обстреле ВСУ

23 апреля ВСУ выпустили по Советскому району Макеевки пять ракет из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибли две женщины.
На кадрах видны воронки от попадания снарядов, следы от осколков на стенах частного дома и разрушенный забор. Местная жительница Инна Чупика рассказала, как погибли ее односельчанки.
«Женщины шли с кладбища, и вот тут, возле столба, упал снаряд. Одна хрипела и просила о помощи. Она сразу погибла. А сестру ее старшую забрали, но не довезли до больницы, она тоже скончалась», — рассказала местная жительница.
Сейчас на месте обстрелов работают сотрудники СЦКК ДНР.