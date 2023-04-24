Франция закрыла посольство в Судане на фоне боестолкновений в стране

Хартум, 24 апреля. Франция объявила о закрытии своего посольства в Судане, где столкновения между ВС республики и СБР привели к эвакуации людей, пишут арабские СМИ.
Министерство иностранных дел Парижа заявило о прекращении миссии в Хартуме «до дальнейшего уведомления». Здание европейского государства больше не будет служить пунктом сбора граждан, пытающихся покинуть восточноафриканскую республику. В тот же день состоялась эвакуация более 300 человек, среди которых были французы и люди других национальностей, находившиеся в стране.
Ранее ливийские власти организовали перемещение своих граждан из Судана, где на данный момент происходят вооруженные столкновения.