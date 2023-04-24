Фасаду главного корпуса медуниверситета Волгограда вернут былой облик

О начале капитального ремонта фасада главного корпуса медицинского университета сообщили на сайте ВУЗа. Планируется вернуть зданию былой облик.
Как передает «Волгоградская правда», здание было построено 70 лет назад по проекту советских зодчих Симбирцева и Левитана и передано медвузу в 1960-х годах. Сооружение признано объектом культурного наследия регионального значения, поэтому проект по ремонту прошел все необходимые экспертизы и будет выполняться лицензированной фирмой.
Планируется поменять окна, вернуть историческую расстекловку и установить дубовые двери. Строители вернут гранитную отделку откосов входных групп, приведут в порядок поврежденный декор фасада, обновят карниз, вернут утраченную балюстраду и «контур бюста» Сталина.