Фасаду главного корпуса медуниверситета Волгограда вернут былой облик

Как передает «Волгоградская правда», здание было построено 70 лет назад по проекту советских зодчих Симбирцева и Левитана и передано медвузу в 1960-х годах. Сооружение признано объектом культурного наследия регионального значения, поэтому проект по ремонту прошел все необходимые экспертизы и будет выполняться лицензированной фирмой.