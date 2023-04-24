Количество жертв религиозного культа в Кении увеличилось до 67

Количество тел, найденных во время расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, увеличилось до 67. Соответствующей информацией поделилось издание Star со ссылкой на местную полицию.
Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля. Ранее средства массовой информации сообщали о гражданах, которые стали последователями религиозного культа и морили себя голодом для того, чтобы «встретиться с Иисусом».
«Таким образом, общее количество эксгумированных тел достигло 67», — приводит издание слова сотрудников следственных органов в Кении.
Прежде стало известно, что в ходе этого инцидента работникам полиции удалось спасти 29 человек.