Британские ученые доказали положительное влияние чая на здоровье мозга пожилых людей

Согласно выводам ученых, люди, которые регулярно пьют чай, обладают лучшей реакцией, у них более развиты моторные навыки и концентрация внимания. Исследователи отметили, что улучшение показателей связано не только с полезными свойствами напитка. По их мнению, важны также повторяющиеся ритуалы заваривания чая и общение во время чаепития.