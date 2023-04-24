Британские ученые доказали положительное влияние чая на здоровье мозга пожилых людей

Ученые Университета Ньюкасла обнаружили положительный эффект потребления чая на состояние нервной системы у пожилых людей.
Как пишет Solenka.info, в исследовании приняли участие более 1000 человек возрастом более 85 лет. Наблюдения продолжаются уже около 15 лет, отметили авторы статьи.
Согласно выводам ученых, люди, которые регулярно пьют чай, обладают лучшей реакцией, у них более развиты моторные навыки и концентрация внимания. Исследователи отметили, что улучшение показателей связано не только с полезными свойствами напитка. По их мнению, важны также повторяющиеся ритуалы заваривания чая и общение во время чаепития.
Ранее сообщалось, что зеленый чай является лучшим средством для бодрости, чем кофе. Врачи рассказали, как правильно пить данные напитки, чтобы не навредить своему здоровью.