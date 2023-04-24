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Британские ученые доказали положительное влияние чая на здоровье мозга пожилых людей

Общество
Британские ученые доказали положительное влияние чая на здоровье мозга пожилых людей

Ученые Университета Ньюкасла обнаружили положительный эффект потребления чая на состояние нервной системы у пожилых людей.

Как пишет Solenka.info, в исследовании приняли участие более 1000 человек возрастом более 85 лет. Наблюдения продолжаются уже около 15 лет, отметили авторы статьи.

Согласно выводам ученых, люди, которые регулярно пьют чай, обладают лучшей реакцией, у них более развиты моторные навыки и концентрация внимания. Исследователи отметили, что улучшение показателей связано не только с полезными свойствами напитка. По их мнению, важны также повторяющиеся ритуалы заваривания чая и общение во время чаепития.

Ранее сообщалось, что зеленый чай является лучшим средством для бодрости, чем кофе. Врачи рассказали, как правильно пить данные напитки, чтобы не навредить своему здоровью.
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